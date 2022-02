Anzeige

Unfälle Frau stirbt nach Unfall auf der A94 Eine Frau ist bei einem Unfall auf der Autobahn 94 bei Neuötting (Landkreis Altötting) tödlich verletzt worden.

Neuötting.Ein von hinten kommendes Auto war mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck des Fahrzeugs der 66-Jährigen aufgefahren, als die Frau am Dienstagabend zwei Autos überholen wollte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Auto der Frau schleuderte nach rechts und kollidierte mit einem auf der rechten Spur fahrenden Fahrzeug mit Anhänger. Anschließend überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde eingeklemmt, Rettungskräfte befreiten sie. Die 66-Jährige starb jedoch noch an der Unfallstelle.

Der 44 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher habe unter leichtem Einfluss von Alkohol gestanden, teilte die Polizei mit. Er und der Fahrer des Gespanns erlitten leichte Verletzungen.

Gegen den 44-Jährigen wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Zur Klärung des Unfallhergangs habe die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die A94 war für mehrere Stunden in Richtung München gesperrt.

