Notfälle Frau stürzt 12 Meter in die Tiefe Die 42-Jährige hatte in Passau ihren Schlüssel vergessen und kletterte in den dritten Stock. Sie verletzte sich schwer.

Mail an die Redaktion Ein Rettungsfahrzeug brachte die Frau ins Krankenhaus. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Passau.Eine Frau ist in Passau von einem Dach rund zwölf Meter in die Tiefe gefallen und dabei schwer verletzt worden. Weil sie ihren Wohnungsschlüssel vergessen hatte, habe sie über das Flachdach in den Balkon im dritten Stock einsteigen wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei sei die 42-Jährige am Samstagnachmittag abgestürzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. (dpa)