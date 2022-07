Notfall Frau stürzt am Münchner Hauptbahnhof in Gleis

Eine Frau ist am Münchner Hauptbahnhof wegen Kreislaufproblemen in ein Gleis gestürzt. Die 65-Jährige sei am Montag in den nicht befahrenen Bereich hinter einen Prellbock gefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 22-Jähriger bemerkte die Frau und leistete ihr im Gleisbett Erste Hilfe. Danach bargen Rettungskräfte die Verletzte.

dpa