Donau-Ries Frau stürzt beinahe in offenen Kanalschacht Eine 25-Jährige ist am frühen Sonntagmorgen in Schwaben auf dem Heimweg von einer Feier in einen offenen Kanalschacht getreten. Nur mit Mühe habe sie sich mit den Händen abstützen und so verhindern können, dass sie ganz in den Schacht im Landkreis Donau-Ries fiel, teilte die Polizei mit. Es sei an der Stelle so dunkel gewesen, dass der offene Kanalschacht nicht zu erkennen gewesen sei.

Huisheim.Wie sich herausstellte, hatte ein Unbekannter den Kanaldeckel in der Ortschaft Huisheim entfernt. Die Polizei fand einen weiteren offenen Schacht in der Nähe. Die 25-Jährige verletzte sich an der linken Hand und wurde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.