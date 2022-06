Ebersberg Frau stürzt mit E-Bike und wird schwer verletzt

Bei einem Sturz von ihrem E-Bike hat sich eine Frau im Landkreis Ebersberg schwerste Blessuren zugezogen. Die 45-Jährige wurde am Mittwoch mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war die Frau mit hohem Tempo eine Straße in Moosach hinabgefahren, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache stürzte. Einen Fahrradhelm trug die Frau nicht.

dpa