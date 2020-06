Anzeige

Unfälle Frau stürzt Treppe runter: Kollege lässt sie liegen Eine Mitarbeiterin ist in einem Supermarkt in Unterfranken eine Treppe hinuntergestürzt - und von ihrem Kollegen liegen gelassen worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bad Neustadt.Der namentlich noch nicht bekannte Mann habe den Unfall gesehen und weder geholfen noch einen Rettungsdienst verständigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Erst 20 Minuten später sei die 49-Jährige von einer Kollegin in dem Supermarkt in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) gefunden worden. Die Frau zog sich bei dem Sturz vom Donnerstagabend schwere Prellungen zu. Ihren Kollegen erwartet nun eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung.