Prozesse Frau tötet pflegebedürftige Mutter: Urteil rechtskräftig

Das Urteil des Landgerichts Aschaffenburg gegen eine Frau wegen Totschlags an ihrer psychisch kranken und pflegebedürftigen Mutter ist rechtskräftig. Das teilte das Gericht am Mittwoch auf Anfrage mit. Die Strafkammer hatte die 58-jährige zu viereinhalb Jahren Haft wegen Totschlags in einem minder schweren Fall verurteilt.

dpa