Kriminalität Frau tot in Wohnung gefunden: Tatverdächtiger festgenommen Eine junge Frau ist in München tot in einer Wohnung entdeckt worden.

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

München.Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. „Die Mordkommission arbeitet schon die ganze Nacht.“ Hintergründe der Tat und Alter der Frau, die am Mittwochabend gefunden wurde, waren zunächst unklar. Weitere Informationen zu dem Fall wollen die Ermittler am Vormittag bekanntgeben. Zuvor hatten bereits mehrere Medien über den Fall berichtet.