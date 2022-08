Landkreis Pfaffenhofen Frau verlässt nach mutmaßlichem Tötungsversuch Klinik

Nach einem mutmaßlichen Tötungsversuch durch ihren Mann ist eine Frau in Oberbayern aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Verdächtige, der nach der Tat mit seinem Auto bei Gerolsbach (Landkreis Pfaffenhofen) gegen einen Baum prallte, liege weiterhin mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Klinik, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

dpa