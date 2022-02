Notfälle Frau verschluckt Kalbsleber: Vorm Ersticken gerettet

Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung hat eine Frau vor dem Ersticken gerettet: Die 80-Jährige hatte sich in einem Münchner Restaurant so arg an einer Kalbsleber verschluckt, dass ihre Atemwege blockiert waren.