Unfälle Frau von eigenem Auto überrollt Tragischer Tod: Die 27-Jährige in Westendorf/Allgäu stieg aus. Als das Fahrzeug ins Rollen kam, geriet sie unter die Räder.

Mail an die Redaktion Die Polizei konnte nichts mehr für die verunglückte Frau tun. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Westendorf.Eine 27-Jährige ist in Westendorf im Allgäu von ihrem eigenen Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau bereits am Freitagabend mit ihrem Wagen vom Grundstück zur Straße. Auf dem abschüssigen Weg hielt sie bei laufendem Motor an und stieg aus.

Augenblicke später kam ihr Fahrzeug ins Rollen. Die Frau stemmte sich mit aller Kraft gegen den Wagen, geriet dann aber unter die Reifen und wurde zerdrückt.

