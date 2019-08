Unfälle Frau will Foto auf Waggon ergattern und bekommt Stromschlag Beim Posieren für ein Foto auf einem abgestellten Waggon hat eine 20-Jährige in München einen Stromschlag erlitten und sich schwer verletzt.

Mail an die Redaktion Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/Archiv

München.Durch den Stromüberschlag sei die Frau auf den Boden geschleudert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau hatte am Montagabend unerlaubt das Gelände des Rangierbahnhofs München-Süd betreten und war auf den Waggon geklettert. Beim Aufrichten kam sie der Oberleitung so nahe, dass es zu einem Stromüberschlag kam. Ihr 22-jähriger Begleiter verständigte den Rettungsdienst. Die Frau wurde mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades in eine Klinik gebracht. Der Mann erlitt einen Schock.