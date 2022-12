Kriminalität Frau wird nachts von Unbekanntem im Badezimmer überrascht

Beim Betreten ihres Badezimmers hat eine 18-Jährige in der Nacht zu Mittwoch in Oberfranken einen fremden Mann vorgefunden. Nach Aussage der jungen Frau sagte der etwa 40-Jährige, dass er in dem Zimmer schlafen wolle, berichtete die Polizei. Die 18-Jährige schloss sich daraufhin mit ihrer Mitbewohnerin in einem anderen Raum ein und verständigte die Polizei.

dpa