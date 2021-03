Anzeige

Unfälle Frau wird von eigenem Auto überrollt Von ihrem eigenen Auto ist eine Frau am Freitag überrollt worden.

Bad Endorf.Die 50-Jährige aus Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Offenbar hatte sie vergessen, beim Parken den Gang einzulegen und die Handbremse anzuziehen.

So setzte sich der Wagen in der abschüssigen Grundstückseinfahrt von selbst in Bewegung. Die Fahrerin versuchte noch, das Auto anzuhalten. Dabei wurde sie eingeklemmt, vom Fahrzeug mitgeschleift und überrollt. Erst in einem Bachbett kam der Wagen zum Liegen. Die Frau konnte sich noch selbst befreien, ein Nachbar rief den Rettungsdienst. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.

