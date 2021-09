Anzeige

Notfälle Frau wirft Jacke auf U-Bahngleis und wird fast überfahren Eine Frau ist in Nürnberg auf ein U-Bahngleis gesprungen und nur dank einer Notbremsung nicht überfahren worden.

Nürnberg.Nach ersten Erkenntnissen habe die Frau an der Station Aufseßplatz in Rage ihre Jacke auf das Gleis geworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dann habe sie das Kleidungsstück zurückholen wollen und sei auf das Gleis gesprungen, als gerade eine U-Bahn einfuhr.

Der Fahrer habe bei dem Vorfall am Montagabend einen Schock erlitten und anschließend nicht weiterfahren können, hieß es. Die Polizei nahm die Frau in Gewahrsam und zeigte sie wegen Gefährdung des Bahnverkehrs an. Der Grund für den Wutanfall der 38-Jährigen war zunächst unklar.

