Kriminalität Frau zündet im Streit Kleidung ihres Ehemannes an Eine Frau hat in Schwaben im Streit Kleidungsstücke ihres Ehemannes angezündet.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht am Straßenrand. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Huisheim.Die Eheleute hätten sich zuerst in, dann vor ihrem Haus in Huisheim (Landkreis Donau-Ries) heftig gestritten, teilte die Polizei am Montag mit.

Dabei seien zunächst einige Gegenstände zu Bruch gegangen, später steckte die Frau Kleidungsstücke des Mannes in Brand, die sie mit nach draußen genommen hatte. Die Beamten hätten bei dem Vorfall in der Nacht auf Montag das Feuer gelöscht. Die Frau habe anschließend freiwillig das gemeinsame Haus verlassen. Dennoch wartet nun ein Strafverfahren auf sie.