Frauen attackiert und vergewaltigt? Angeklagter schweigt

Er soll zwei Frauen angegriffen und vergewaltigt haben - vor dem Münchner Landgericht I hat sich der 28 Jahre alte Angeklagte am Montag nicht zu den Vorwürfen geäußert. Laut Staatsanwaltschaft soll er zunächst im November 2015 auf eine Frau in Rosenheim losgegangen sein und sie vergewaltigt haben. Rund ein Jahr später habe er eine Joggerin im Englischen Garten in München attackiert, vergewaltigt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt.