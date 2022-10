Gruppenphase Frauen des FC Bayern gegen FC Rosengard unter Druck Die Fußballerinnen des FC Bayern München starten gegen die Schwedinnen des FC Rosengard in die Gruppenphase der Champions League. Der deutsche Vize-Meister steht am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) im Bayern-Campus gleich mächtig unter Druck: Der diesjährige Finalist FC Barcelona gilt in der Gruppe D als Topfavorit, zwei Teams erreichen das Viertelfinale. Weiterer Gegner der Bayern-Frauen um Torjägerin Lea Schüller und Kapitänin Lina Magull ist Benfica Lissabon.

dpa

Mail an die Redaktion Lina Magull in Aktion. Foto: Sebastian Gollnow/Sebastian Gollnow/dpa

München.Die Münchnerinnen, die den Titel in der Königsklasse noch nie gewonnen haben, waren in der vergangenen Saison im Viertelfinale an Paris Saint-Germain gescheitert. In dieser Spielzeit setzten sie sich in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Real Sociedad San Sebastián durch.

Unter dem neuen Trainer Alexander Straus steht der FC Bayern in der Bundesliga vor dem Spitzenspiel am Sonntag beim VfL Wolfsburg auf Platz zwei. Der deutsche Meister Wolfsburg um DFB-Kapitänin Alexandra Popp bestreitet sein Auftaktspiel in der Gruppenphase der Königsklasse am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) gegen die Österreicherinnen von SKN St. Pölten. Weitere Gruppengegner sind AS Rom und Slavia Prag.