Prozesse Frauen heimlich beim Sex gefilmt: Ex-Kickboxer gesteht Rund ein Dutzend Frauen habe er ohne Einverständnis beim Sex gefilmt - im Prozess um mutmaßliche Vergewaltigungen und heimliche Sex-Videos hat der Angeklagte vor dem Landgericht Würzburg ein Teilgeständnis abgelegt.

Der Angeklagte (M) steht im Sitzungssaal im Landgericht.

Würzburg.Die vorgeworfenen drei Vergewaltigungen bestritt der 30-Jährige am Mittwoch jedoch. Der Sex mit den Frauen ist seiner Aussage nach einvernehmlich gewesen. Die Kammer äußerte offensichtliche Zweifel an dieser Aussage, unter anderem wegen der Schwere der Verletzungen bei einer der Frauen.

Diese war im Juli 2018 mit dem Angeklagten in eine Bar in Würzburg gegangen. Zuvor hätten beide in seiner Wohnung Alkohol getrunken, erzählte der ehemalige Hobby-Kickboxer. In der Nacht soll es dann in einem Park zur mutmaßlichen Vergewaltigung gekommen sein, bei der die Frau so stark gewürgt wurde, dass sie in ein Krankenhaus musste. Der Angeklagte gab an, die Frau habe „harten Sex“ mit Schlägen und Würgen gefordert. Ihre Aussage fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der ehemalige Lehramtsstudent hatte die Frauen über Bekannte und Handy-Apps wie Tinder und Lovoo kennengelernt. „Plattformen für flüchtige Begegnungen“, wie der Angeklagte es beschrieb. Einige der Frauen sind laut Anklage zu ihm in die Wohnung gekommen. „Ich fand es in dem Moment erregend, zu wissen, dass eine Video-Kamera läuft“, sagte der 30-Jährige vor Gericht.

Veröffentlicht habe er keine der Aufnahmen, „nur einen Video-Schnipsel“ habe er an einen Bekannten weitergeleitet. Auf seine Entschuldigung, er habe „niemanden bloßstellen oder beschämen“ wollen, entgegnete der Staatsanwalt: „Mehr beschämen, als Sie es gemacht haben, ist nicht möglich.“