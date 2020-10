Anzeige

Parteien Frauen und Junge: FDP-Chef setzt Signal Oberpfälzer FDP-Chef Ulrich Lechte bleibt unangefochten an der Spitze. Ansonsten formiert man sich vor harten Wahlen neu.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Wiedergewählt: der Oberpfälzer FDP-Chef Ulrich Lechte. Foto: Christine Schröpf

Regensburg.Eine Frauenquote sieht die FDP-Satzung zwar nicht vor. Eine Quote widerspricht dem liberalen Selbstverständnis. Die Oberpfälzer FDP verstärkte beim Bezirksparteitag am Samstag trotzdem mit Vorsatz ihre weibliche Note: Zwar scheiterte der Vorstoß des Rodinger Liberalen Josef Fries, eine Doppelspitze zu installieren - auch das gibt die Satzung bisher nicht her. Es bleibt also bei der bisherigen Konstellation mit Bezirkschef Ulrich Lechte an der Spitze, der Regensburger Bundestagsabgeordnete wurde mit 100 Prozent im Amt bestätigt. Unter seinen drei Vizes ist mit der Weidenerin Sandra Pauly nun aber eine Frau. In der Riege der Beisitzer beträgt der Frauenanteil 50 Prozent. In zwei der vier Bundestagswahlkreise geht 2021 eine Frau ins Rennen. Zudem gründete sich in Regensburg die Oberpfälzer Gruppe der „Liberalen Frauen“. Pauly, die zur Vorsitzenden bestimmt wurde, setzte ein Signal: „Frauen machen nun mal anders Politik als Männer. Manchmal kommt es zum gleichen Ergebnis, manchmal geht es schneller“, sagte sie.

