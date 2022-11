Hof Frauen und Mann brechen in Keller ein und betrinken sich

Zwei Frauen und ein Mann sind in Hof in einen Keller eingebrochen und haben sich dort betrunken. Nach Polizeiangaben vom Montag fand ein Bewohner des Hauses die drei am Sonntagabend dort stark alkoholisiert vor und rief die Polizei. Drei Kellerabteile hätten die Frauen und der Mann aufgebrochen, hieß es. Ob sie sich an dort gelagertem Alkohol vergriffen oder diesen selbst mitgebracht hatten, war zunächst unklar. Um welche Getränke es sich handelte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

dpa