Forchheim Frauenleiche gefunden: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Eine Frauenleiche ist in einem Wohnhaus in Oberfranken gefunden worden. Erste Erkenntnisse deuteten auf ein Tötungsdelikt hin, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Frau sei in der Nacht zu Montag in Gößweinstein (Landkreis Forchheim) gefunden worden. Für die Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, so der Sprecher weiter. Zu den möglichen Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

dpa