Hintertüren Fraunhofer Institut soll Polizei-Software prüfen

Um einen Abfluss von Daten in die USA zu verhindern, soll das Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnologie den Quellcode der neuen Polizei-Software VeRA überprüfen. Die Ergebnisse der Untersuchung sollten Ende des Jahres vorgelegt werden, teilte das bayerische Landeskriminalamt in München mit. Erst wenn klar sei, dass es keine Hinweise auf Sicherheitslücken, Hintertüren oder Verletzungen von Sicherheitsstandards durch das Programm der umstrittenen US-Firma Palantir gebe, werde es in Betrieb genommen.

dpa