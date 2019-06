Tiere Freches Babyschweinchen büxt aus Polizisten fangen das Ferkel bei Geiselhöring wieder ein. Der Besitzer konnte inzwischen ausfindig gemacht werden.

Von Tobias Maydl

Stolze Polizisten mit entlaufenem Schwein (Foto: Polizei Niederbayern)

Straubing.Ein Babyschwein irrte vergangenen Freitag am frühen Morgen in Geiselhöring umher, wie die Polizei Niederbayern in einem Post auf Facebook mitteilte. Desorientiert lief es beim Kreisverkehr „Am Oberfeld“ herum, bis das Ferkel von einer 35-Jährigen gegen 6.45 Uhr gefunden wurde.

Sie verständigte sofort die Polizei und konnte das Schweinchen auf eine naheliegende Wiese treiben. Dort bekam die engagierte Bürgerin dann Unterstützung von den herbeieilenden Beamten.

„Das Schwein machte einen guten Eindruck. Sein Zustand war stabil“ Ronny Graßl, Polizeihauptkommissar



Polizeihauptkommissar Ronny Graßl von der Polizeiinspektion Straubing betont im Gespräch mit der Mittelbayerischen, dass man beim Einfangen des Schweinchens große Vorsicht walten haben lasse und es sich um keine Hetzjagd gehandelt habe. Rund 20 Minuten habe man gebraucht, bis das Ferkel schließlich sicher im Polizeiauto saß.

„Das Schwein machte einen guten Eindruck. Sein Zustand war stabil“, versichert Graßl. So konnte es für das tapfere Hausschwein weitergehen ins Tierheim Straubing.

Schweinchen wieder im Stall

Auf Facebook postete die Polizei am Montagnachmittag dann ein Update zum Fall. Der Besitzer des Schweinchens sei ausfindig gemacht worden und das Tier wieder wohlbehalten in seinem Stall angekommen.