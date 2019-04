Wetter Freibadsaison in Nürnberg gestartet Im Nürnberger Westbad hat die Freibadsaison begonnen.

Besucher schwimmen durch das Becken im Westbad in Nürnberg.

Nürnberg.Bei einer Wassertemperatur von 22 Grad und sommerlichem Wetter zogen am Karsamstag erste Schwimmer ihre Bahnen. Andere Bäder in Bayern sind schon länger im „Sommermodus“. So läuft der Betrieb etwa im Flussbad Hainbadestelle in Bamberg seit Montag, wie ein Sprecher der Stadtwerke Bamberg sagte. Ende April öffnen dann auch die Freibäder in Rosenheim und Würzburg. Am 1. Mai ist es in München und Regensburg soweit.