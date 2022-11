Landesparteitag Freidemokraten küren Spitzenkandidaten für Landtagswahl Zum Auftakt ihres zweitägigen Landesparteitages am Samstag und Sonntag in Amberg will die bayerische FDP ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr küren. Als praktisch sicher gilt, dass die Freidemokraten mit ihrem Landtags-Fraktionschef Martin Hagen an der Spitze ins Rennen ziehen werden. Landtagsfraktion und Landesvorstand hatten den 41-Jährigen bereits nominiert. Der Parteitag soll den Vorschlag nun absegnen. Die FDP stellt mit derzeit zwölf Abgeordneten die kleinste der sechs Fraktionen im bayerischen Landtag.

Amberg.Die FDP kämpft im nächsten Jahr um den Wiedereinzug. Der jüngste Bayern-Trend sah sie bei nur noch drei Prozent. Bliebe es so, würden die Liberalen wie jüngst ihre Parteikollegen in Niedersachsen aus dem Landtag ausscheiden. In Niedersachsen war der Misserfolg auch als Folge der FDP-Regierungsbeteiligung auf Bundesebene gewertet worden. In Bayern betonte die FDP zuletzt bewusst landespolitische Themen. „Wir werden den Fokus im Wahlkampf konsequent auf die Landespolitik setzen und mit unseren Kernkompetenzen Wirtschaft, Bildung und Digitalisierung überzeugen“, hatte Hagen bereits im Vorfeld erklärt.