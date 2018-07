Verkehr Freie Fahrt für Einser-Schüler Bayerische Einser-Schüler werden heuer wieder mit Freifahrten mit der Bahn und auf dem Schiff belohnt. Am ersten Tag der Sommerfereien, am 30. Juli, können Schülerinnen und Schüler mit einer Eins im Zeugnis kostenlos kreuz und quer durch Bayern fahren. „Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Fach sie besonders gut waren!“, betonte Kultusminister Bernd Sibler (CSU). Mit der Zeugniskopie und einem Ausweis können die Schüler von 0 bis 24 Uhr jeden Regionalzug der Deutschen Bahn und fast aller anderen Bahnbetreiber im Freistaat nutzen - „erfahren, dass sich ihr Engagement während des Schuljahres gelohnt hat“, wie Sibler sagte.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Lehrer übergibt am letzten Schultag einer Schülerin ihr Zeugnis. Foto: Mohssen Assanimoghaddam

München.Die bayerische Seenschifffahrt bietet Einser-Schülern während der gesamten Sommerferien bis 10. September beliebig viele Freifahrten auf allen Linienschiffen am Königssee, Starnberger See, Ammersee und Tegernsee. Allerdings machte Finanzminister Albert Füracker (CSU) zwei Einschränkungen: Das Angebot gilt nur für Schülerinnen und Schülern unter 18 Jahren, und außerdem muss ein Familienangehöriger mitfahren und den vollen Fahrpreis zahlen.

An der Freifahrt-Aktion der Bahn beteiligen sich die DB Regio, BOB, BRB, Meridian, Vogtlandbahn, alex-Züge, Oberpfalzbahn, Waldbahn, agilis, BLB, die EB auf der Strecke von Gemünden am Main/Mellrichstadt bis Schweinfurt Stadt. Außerdem können die Schüler von Bayern bis Lauda, Crailsheim, Ulm Hauptbahnhof, Sonneberg in Thüringen, Salzburg, Kufstein (beide Österreich), über die Außerfernbahn sowie auf der Strecke Memmingen-Wangen-Hergatz fahren.