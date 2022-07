Partei Freie Wähler: 2023 zweistelliges Ergebnis bei Landtagswahl

Für die Landtagswahl 2023 haben sich die Freien Wähler ein „klar zweistelliges Ergebnis“ und die Fortsetzung der Regierungskoalition mit der CSU zum Ziel gesetzt. „Nur mit uns Freie Wähler gibt es eine Garantie einer bürgerlichen Koalition ohne ideologische Experimente“, sagte Parteichef Hubert Aiwanger am Donnerstag in München. Den Grünen - rechnerisch auch ein Anwärter auf eine Koalitionsbeteiligung in Bayern - warf er eine „konzeptlose, dafür ideologische Energiepolitik“ vor.

dpa