Parteien Freie Wähler befassen sich mit erneuerbarer Energie Erneuerbare Energien, Elektromobilität und berufliche Bildung sind die Topthemen der Freien Wähler bei ihrer Winterklausur in Straubing. Zum Auftakt besuchte die Landtagsfraktion am Mittwoch das Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe in der niederbayerischen Stadt. Der Ausbau erneuerbarer Energie sei eines der wichtigen Zukunftsthemen, sagte Fraktionsvorsitzender Florian Streibl. Er verwies auf den Vorstoß des Kabinetts, den Klimaschutz in der bayerischen Verfassung zu verankern.

Straubing.Die 27 Abgeordneten diskutieren bei ihrem dreitägigen Treffen auch über die berufliche Qualifizierung anerkannter Flüchtlinge und den Fachkräftemangel. Am Donnerstag ist ein Besuch bei BMW in Dingolfing geplant. Dort befassen sich die Politiker damit, wie das Auto künftig ohne fossile Brennstoffe fahren kann und was der Brexit für das Unternehmen bedeutet, wie Streibl sagte.

Für die Landtagsfraktion der Freien Wähler ist es die erste Klausur, seit sie zusammen mit der CSU in Bayern in der Regierungsverantwortung steht. Inhaltlich ist die Tagung auf die drei Ministerien abgestimmt, die die Freien Wähler innehaben: Wirtschaft, Umwelt und Kultus.