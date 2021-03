Anzeige

Gesundheit Freie-Wähler-Politiker: Osterruhe wäre „Aprilscherz“ gewesen Der Freie-Wähler-Politiker Fabian Mehring hat das Aus für die Osterruhe begrüßt.

München.Er sprach in dem Zusammenhang von einem Aprilscherz: Es sei ein Aprilscherz gewesen, daran zu glauben, dass zwei Tage Osterruhe mehr einen großen Effekt im Kampf gegen Corona gehabt hätten, sagte er über den Bund-Länder-Beschluss vom Dienstagfrüh. „Gott sei Dank“ sei das an Umsetzungsproblemen gescheitert. „Wir sind froh, dass das einkassiert worden ist“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion.

In der Regierungskoalition in Bayern hatten die Freien Wähler die Osterruhe noch am Dienstag mitbeschlossen. Inzwischen hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Umsetzung der Pläne bundesweit gestoppt.

