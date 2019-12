Plenum Freie Wähler und AfD liefern sich Zoff Im Ältestenrat des Bayerischen Landtags kritisiert die FW einen gezielten Erpressungsversuch. Die AfD kontert scharf.

Mail an die Redaktion Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler Foto: Armin Weigel/dpa

München.„Mittels Behinderung eines ordnungsgemäßen Parlamentsbetriebs sollen die demokratischen Fraktionen zur Wahl eines rechtspopulistischen Parlamentsvizepräsidenten genötigt werden“, kritisierte der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, am Mittwoch in München. Das sei ein Skandal. Er warf der AfD vor, zahlreiche Anträge, die in den Ausschüssen abgelehnt worden seien, nur deshalb auf die Tagesordnung des Plenums setzen zu lassen. Der Ältestenrat ist für die Vorbereitung von Plenarsitzungen zuständig.

„Es ist das gute Recht einer Landtagsfraktion, Themen aus dem Ausschuss auch im Plenum anzusprechen.“ Richard Graupner



AfD-Fraktionsvize Richard Graupner wies dies zurück. „Es ist das gute Recht einer Landtagsfraktion, Themen aus dem Ausschuss auch im Plenum anzusprechen“, erklärte er. Er warf den anderen Fraktionen in dem Zusammenhang aber auch vor, der AfD Minderheitenrechte vorzuenthalten. Nach wie vor sei kein Vizepräsident der AfD gewählt worden. „Gerade ein AfD-Vizepräsident könnte aber bei den nun in der heutigen Sitzung des Ältestenrates zutage getretenen Meinungsverschiedenheiten vermitteln“, argumentierte Graupner.

Tatsächlich hatte die AfD seit der Landtagswahl im Herbst 2018 zweimal versucht, einen Vizepräsidenten durchzusetzen. Die Kandidaten hatten in den geheimen Abstimmungen im Plenum aber keinerlei Chance.

