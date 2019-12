Parteien Freie Wähler verzeichnen wachsende Mitgliederzahl Die Freien Wähler verzeichnen in Bayern einen deutlichen Mitgliederzuwachs.

Mail an die Redaktion Susann Enders, Generalsekretärin der Freien Wähler Bayern, nimmt an der Wahlparty teil. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

München.Im Jahr 2019 sei die Zahl der Mitglieder der Landesvereinigung um etwa 20 Prozent gestiegen, teilte die Partei am Sonntag mit. „Die Attraktivität der Freien Wähler in Bayern steigt nachweislich“, erklärte Susann Enders, Generalsekretärin der Freien Wähler Bayern, in der Mitteilung. Auch die Zahl der neuen Kreis- und Ortsvereine habe sich erhöht: 41 neue Vereine seien 2019 Mitglied im Landesverband geworden. Aktuell gibt es den Angaben zufolge nun 878 Ortsvereine und 71 Kreisverbände.