Kulturpolitik

Freie Wähler verzichten auf U-Ausschuss zu Gurlitt

Die Freien Wähler wollen den Kunstkrimi um Cornelius Gurlitt nicht mehr in einem Untersuchungsausschuss des Landtags aufarbeiten. „Da wir nun in der Regierungsverantwortung sind, werden wir versuchen, über die uns zur Verfügung stehenden Wege die offenen Fragen zum Fall Gurlitt zu klären“, sagte der kulturpolitische Sprecher der Freien-Wähler-Fraktion, Peter Bauer, der Deutschen Presse-Agentur in München. „Die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses als Instrument der Opposition kann indes nur die Ultima Ratio sein, falls danach noch Klärungsbedarf bestünde.“ Die Fraktion sei aber „weiterhin an einer Aufklärung der in Zusammenhang mit der Causa Gurlitt aufgeworfenen Fragen interessiert“.