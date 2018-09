Veranstaltung Freier Eintritt im Bayerwald-Tierpark In Lohberg leben Wölfe, Luchse und Elche. Am 22. September können MZ-Club-Mitglieder ihnen gratis einen Besuch abstatten.

Von Viktoria Hausmann

Mail an die Redaktion Wölfe sind ein Highlight im Bayerwald Tierpark in Lohberg. Foto: Armin Weigel/dpa

Lohberg.Der Bayerwald-Tierpark in Lohberg ist immer einen Besuch wert. Auf dem rund eineinhalb Kilometer langen Rundweg gibt es vieles zu entdecken – vom Hirsch, Biber bis hin zum Luchs bieten sich Gelegenheiten, heimischen Wildtieren so nahe zu kommen, wie sonst kaum. Aber es gibt auch Tiere zu bestaunen, die man sonst nur aus Filmen kennt – Schnee-Eulen etwa, die Harry-Potter-Fans begeistern dürften. Und wer hat schon einmal einen Wolf aus nächster Nähe sehen können – geschweige denn ein ganzes Wolfsrudel? Das Beste aber ist, dass Mitglieder im MZ-Club am Samstag, 22. September, umsonst in den Bayerwald-Tierpark dürfen!

Schaufütterung im Wolfsgehege

Zudem wartet am 22. September ein weiteres Highlight auf die Besucher: Der Bayerwald-Tierpark feiert dann den sogenannten Wolf-Hund-Tag mit Unterstützung der Rettungshundestaffel (RHS) Bayerwald. Höhepunkte sind das öffentliche Training, bei dem sich zu suchende Personen unters Publikum mischen, die die Hunde finden müssen, und später die kommentierte Fütterung des Wolfrudels durch die Tierparkleiterin Claudia Schuh. Schuh ist ausgebildete Tierärztin und kann über die Wölfe viel erzählen. Für die Fütterung begibt sie sich auch selbst ins Gehege. „Das ist überhaupt nicht gefährlich“, erklärt Ulrike Huber von der Touristeninformation Lohberg: „Das glaubt immer keiner, dass die dann alle verschwinden. Wölfe sind extrem scheu und meiden Menschen, weil sie uns für ihren natürlichen Feind halten.“ Erst wenn das Futter deponiert und das Gehege leer ist, kommen die Wölfe raus.

Rettungshundestaffel zeigt ihr Können

Zuvor aber zeigen die Rettungshunde unter realen Bedingungen, wie die Suche von vermissten Personen funktioniert. Das RHS Bayerwald setzt die Hunde vor allem nach Katastrophen ein, um Verschüttete und Vermisste zu finden. Wer interessiert ist, kann sich am Aktionstag freiwillig als Versuchsperson melden. Die Hunde nehmen dann Geruch auf und suchen Kinder und Erwachsene in der Menschenmenge. Wenn die Hunde die Personen dann finden, geben sie entweder laut oder setzen sich vor die Gesuchten. „Ich habe das letztes Jahr mit meinem Enkelkind gemacht, das war sehr spannend“, erzählt Huber. Letztes Jahr hatte das Suchhundeteam sogar noch Welpen dabei, um zu zeigen wie die Hundeführer ihnen das Suchen beibringen, sagt Huber. Die Vorführung der Rettungshundestaffel der RHS Bayerwald e.V. am 22. September ist kostenlos, Spenden sind aber willkommen.

Der MZ-Club-Tag Club-Tag: Am 22. September gibt es freien Eintritt für MZ-Club-Mitglieder im Bayerwald-Tierpark Lohberg.

Mittelbayerische Club: Jeder Vollabonnent der Tageszeitung sowie der Abonnent unserer digitalen Ausgabe kann kostenlos Mitglied im Mittelbayerischen Club werden. Mit der Club-Karte gibt es Zugang zu exklusiven Angeboten!

Weitere Infos: Alles zu den Vorteilen des Mittelbayerische Club unter www.mittelbayerische.de/erlebniswelt/club

Spaß für Kinder im Streichelzoo

Im Bayerwald-Tierpark leben rund 100 heimische Tierarten und knapp 400 Tiere. Auf dem Rundweg, der auch für Kinderwagen geeignet ist, gibt es zudem eine Freiflug-Voliere, einen Abenteuerspielplatz und einen Infopavillon zur Ökoregion. Ziegen, Hasen und Meerschweinchen warten im Streichelzoo auf kleine Besucher – die größeren Ziegen bleiben zur Sicherheit hinter dem Zaun, damit niemand umgeschubst wird – und am Elchsee kann man beim Essen den imposanten Elchen zusehen. Geöffnet ist ab neun Uhr. Letzter Einlass ist um 17 Uhr.

