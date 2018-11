Gesundheit

Freier Wähler wirft Huml Fehler bei Hebammenpolitik vor

Mit für Koalitionäre ungewohnt kritischen Worten haben die Freien Wähler die Arbeit von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) bei der Sicherung der Geburtshilfe in Bayern kritisiert. „Wenn die Situation der Geburtshilfe noch etwas besser ist als in anderen Bundesländern, ist das noch lange kein Grund, sich zufrieden zurückzulehnen“, sagte der Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt (Freie Wähler) am Freitag laut Mitteilung. Er reagierte damit auf die ungelösten Personalprobleme in der Geburtshilfe im Krankenhaus Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg). Dort konnte der neue Kreißsaal aufgrund fehlender Beleghebammen nicht seine Arbeit aufnehmen.