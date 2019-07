Kultur Freilandmuseum bekommt neuen Leiter Dr. Tobias Hammerl wird neuer Leiter des Freilandmuseums Neusath-Perschen. Bisher führt er das Stadtmuseum Abensberg.

Dr. Tobias Hammerl wird ab 2020 neuer Leiter des Freilandmuseums Neusath-Perschen. Foto Lüthi

Nabburg.Dr. Tobias Hammerl wird ab 1. Januar 2020 das Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-Perschen leiten. Wie der Bezirk Oberpfalz am Mittwoch mitteilte, tritt er die Nachfolge von Dr. Birgit Angerer an, die das Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen seit Mitte 2008 leitet und zum Jahreswechsel in den Ruhestand tritt.

Die Mitglieder des Bezirkstags der Oberpfalz votierten einstimmig für den Regensburger. „Mit Dr. Tobias Hammerl haben wir einen hervorragend qualifizierten Wissenschaftler gewonnen, der eine langjährige Erfahrung als Museumsleiter vorweisen kann“, konstatiert Bezirkstagspräsident Franz Löffler.

Studium in Regensburg und Edinburgh

Dr. Hammerl ist gebürtiger Regensburger und hat in Regensburg und Edinburgh Volkskunde, Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Das Studium schloss er 2005 mit dem akademischen Grad Magister Artium ab, 2015 wurde er in Vergleichender Kulturwissenschaft promoviert.

Bereits zu Studienzeiten war er als Museumsführer und freier Mitarbeiter an verschiedenen Museen, unter anderem am Haus der Bayerischen Geschichte (Augsburg), tätig. Zudem wirkte er an Ausstellungsprojekten etwa im Historischen Museum der Stadt Regensburg mit.

Seit 2005 im Stadtmuseum Abensberg

Im Jahr 2005 wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter des Stadtmuseums Abensberg (Kreis Kelheim), dessen Leitung er 2006 übernahm und bis dato innehat. Seit 2012 ist er Leiter des Sachgebiets Museum, Kultur und Erwachsenenbildung bei der Stadt Abensberg. Zudem ist Dr. Hammerl Referent der Bayerischen Museumsakademie.

