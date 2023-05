Günzburg Freilaufende Schäferhunde töten Katze in Garten

Freilaufende Schäferhunde haben die Katze einer 83-Jährigen in ihrem Garten im Landkreis Günzburg gejagt und getötet. Ein 29-Jähriger habe die jagenden Hunde gesehen und am Montagabend den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Etwas später hielten die Beamten die zwei Hunde in einem nahe gelegenen Hinterhof in Krumbach auf und ermittelten den Besitzer mithilfe einer Zeugin.

dpa