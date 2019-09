Prozess Freispruch für Heilpraktiker gefordert Im Prozess gegen einen Heilpraktiker hat der Verteidiger Freispruch gefordert. Die Staatsanwaltschaft beharrt auf Haft.

Von Christian Eckl

Regensburg.Der Prozess gegen einen 69-jährigen Heilpraktiker aus dem Landkreis Kelheim geht zu Ende. In seinem Schlussvortrag forderte Strafverteidiger Michael Haizmann einen Freispruch. In seinem Plädoyer erhob der Strafverteidiger Haizmann massive Vorwürfe gegen die Kelheimer Amtsrichterin, die seinen Mandanten zu zwei Jahren und drei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt hatte. „Das Urteil ist maßlos überzogen“, sagte Haizmann in seinem Schlussvortrag. „Jeder Arzt hätte vielleicht einen Strafbefehl bekommen, aber keine Haftstrafe.“

Gänzlich anders sah die Staatsanwältin den Verlauf des Berufungsverfahrens. „Er hat sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht“, sagte die Vertreterin der Anklage in ihrem Schussvortrag. „Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,7 Prozent hätte die Patientin ihren Todeszeitpunkt überlebt“, folgerte sie aus den Gutachten, die vor Gericht gehört wurden. Die Staatsanwältin forderte eine Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten.

Der Angeklagte selbst räumte zwar im Prozess ein, dass er bis heute noch Krebspatienten ohne schulmedizinische Begleitung behandle. Doch in seinem Schlusswort wich er davon ab: „Ich möchte keinen gefährden“, sagte der 69-Jährige dem Gericht. „Ich nehme von der Behandlung von Krebspatienten immer mehr Abstand.“ Lediglich begleitend zur Schulmedizin wolle er noch Krebspatienten behandeln.