Freispruch und Psychiatrie für Bluttat

Von Christian Eckl

Eine Schwurgerichtskammer verurteilte einen 42-jährigen Mannes wegen der Tötung seiner Eltern und seiner Schwester. Der Mann wurde aber in die Psychiatrie eingewiesen.

Mallersdorf.Freispruch für einen 42-Jährigen, allerdings verbunden mit einer Unterbringung in der Psychiatrie: Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Regensburg sah es als erwiesen an, dass der 42-jährige Stephan B. am 2. März 2019 seine beiden Eltern und seine Schwester zunächst zu Boden schlug, dann mit den Füßen so lange auf ihre Köpfe eintrat, bis sie starben oder dem Tode nahe waren. Eine halbe Stunde später holte der gelernte Elektriker einen Hammer aus der fein säuberlich sortierten Werkstatt seines Vaters, schlug damit mehrfach auf die Köpfe seiner engen Verwandten ein und tötete anschließend noch die beiden Katzen. Doch all dies tat der Niederbayer im Zustand der Schuldunfähigkeit.

Vorsitzender Richter Dr. Michael Hammer begründete den Freispruch ausführlich. „Das rationale Motiv der Tat war, dass ihn seine Verwandten wieder ins Bezirkskrankenhaus bringen wollten.“ Dort war der Mann bereits 2018 gewesen, nachdem er den Vater angegriffen hatte. „Das kann aber das Ausmaß der Brutalität nicht begründen“, sagte Dr. Hammer. Weil der Angeklagte in einem wahnhaften Gedankengebäude lebt, das ihn glauben ließ, er sei durch „schwarze Magie“ von seinen Verwandten angegriffen worden, könne er nicht schuldig gesprochen werden. „Dieselben Gründen, die dazu führen, dass er nicht bestraft werden kann, führen aber auch dazu, dass die Allgemeinheit vor ihm geschützt werden muss.“