Bayern Freisprüche im LKA-Spitzel-Prozess Der Bundesgerichtshof bestätigt ein Urteil aus 2018: Die Freisprüche für vier der sechs Angeklagten sind rechtskräftig.

Foto: Uli Deck/dpa/archiv

Karlsruhe.Im Spitzel-Prozess um die Machenschaften des bayerischen Landeskriminalamtes im Rocker-Milieu hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth aus dem Jahr 2018 im Wesentlichen bestätigt. Die Freisprüche für vier der sechs Angeklagten –- teils damalige Führungskräfte des LKA – sind damit rechtskräftig, teilte der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 22. Dezember mit.

Der Revision zweier Angeklagter, die wegen uneidlicher Falschaussage verurteilt worden waren, werde dagegen stattgegeben. Dieser – vergleichsweise kleine – Teil des Gesamtverfahrens müsse nun noch einmal in Nürnberg verhandelt werden. Ein Justizsprecher in Nürnberg sagte, dafür müsse nun ein Termin im neuen Jahr gefunden werden.

V-Mann in Rockergruppe eingeschleust

Das LKA hatte damals einen V-Mann, der nicht Polizeibeamter war, in die Rockergruppe „Bandidos“ eingeschleust. Die später von der Staatsanwaltschaft angeklagten LKA-Leute hatten den V-Mann instruiert, auch einen geplanten Bagger-Diebstahl der Gruppe in Dänemark mitzuverfolgen. Die Staatsanwaltschaft war damals von einer mittelbaren Täterschaft der LKA-Männer ausgegangen. Das Nürnberger Gericht und nun auch der Bundesgerichtshof waren dem aber nicht gefolgt.

Die beiden zu Bewährungsstrafen verurteilten Polizisten – darunter der unmittelbare V-Mann-Führer – sollen in einem weiteren Gerichtsprozess am Landgericht Würzburg, in dem es um Drogengeschäfte des V-Mannes ging, gelogen haben. In dieser Hinsicht sei die Beweisführung des Landgerichts widersprüchlich gewesen, urteilte der BGH am Dienstag. Deshalb müsse dieser Teil noch einmal verhandelt werden. (dpa)