Fussball Freistaat Bayern gibt Millionen für Sportschulen-Sanierung Der Freistaat Bayern wird den Großteil der Kosten für die Sanierung der Sportschule Oberhaching übernehmen. „Wir werden uns gewaltig engagieren“, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag zum Auftakt des 25. Verbandstages des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) in Bad Gögging. Herrmann sprach von 90 Prozent der Sanierungskosten, die aktuell auf 16 Millionen Euro veranschlagt werden. Die 1994 eröffnete Sportschule nahe München wird vom BFV gemeinsam mit dem Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) betrieben.

Bad Gögging.Herrmann dankte in seiner Rede vor den Delegierten den mehr als 4600 Fußballvereinen in Bayern für die geleistete Arbeit. Zugleich betonte der Innenminister „die integrative Kraft des Sports“. Der 61-Jährige erfreute die Delegierten auch mit der Nachricht, dass es seit Freitag in seinem Ministerium „eine eigene Sportabteilung“ gebe. Damit werde der gesellschaftlichen Bedeutung des Sports Rechnung getragen.