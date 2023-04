Deggendorf Freistaat muss für barrierefreie Schultür zahlen

Der Freistaat muss den Einbau einer barrierefreien Schultür in Deggendorf bezahlen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtsgerichtshof in München fällte eine entsprechende Entscheidung im Streit zwischen dem Landkreis Deggendorf und dem Freistaat - nachdem bereits das Verwaltungsgericht Regensburg in erster Instanz so geurteilt hatte. Der Verwaltungsgerichtshof habe die Berufung des Freistaats zurückgewiesen, teilte ein Sprecher des Gerichts am Mittwoch mit.

dpa