Immobilien

Freistaat übernimmt „Himbeerpalast“ in Erlangen

Eines der markantesten Bauwerke in Erlangen hat am Donnerstag den Besitzer gewechselt: Der Freistaat Bayern übernahm bei einem Festakt den sogenannten Himbeerpalast. In dem denkmalgeschützten, ehemaligen Siemens-Hauptverwaltungsgebäude soll das Geisteswissenschaftliche Zentrum und der Fachbereich Theologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) untergebracht werden.