Anzeige

Corona Freistaat zahlt für „Verstärkerbusse“ Kabinettsbeschluss: Finanzspritzen für Kommunen gibt es bis Ostern 2021. Es kommen weitere 20 Millionen Euro in den Topf.

Merken

Mail an die Redaktion So eng soll es auf der Fahrt zur Schule nicht werden. Der Freistaat zahlt deshalb bis Ostern so genannte Verstärkerbusse. Foto: Andreas Arnold/picture alliance/dpa

München.Dichtes Gedränge in Schulbussen: Das soll es in Corona-Zeiten nicht geben. Das bayerische Kabinett hat deshalb am Donnerstagvormittag beschlossen, dass die Kosten der Kommunen für so genannte Verstärkerbusse bis zum Beginn der Osterferien übernommen werden. Das soll Städten und Gemeinden finanzielle Planungssicherheit geben.

Verkehrsministerin Kerstin Schreyer betonte: „Es kann uns nur gemeinsam gelingen, die Pandemie zu bewältigen.“ Die Kommunen würden das Programm bisher gut annehmen. Aktuell fahren nach Schreyers Worten bereits rund 350 zusätzliche Schulbusse in Bayern, für die das Land die Kosten trage.

Die Förderung war im Herbst gestartet worden und wird nun zum zweiten Mal verlängert. Der Freistaat übernimmt die Kosten für die Zusatzbusse zu 100 Prozent. Für 2020 wären eigentlich 30 Millionen Euro im Topf. Bis zum Jahresende werden laut Schreyer davon voraussichtlich 20 Millionen Euro abgerufen.

Für 2021 werden nach Kabinettsbeschluss nun weitere 20 Millionen Euro in Reserve gehalten. Die Bestellung zusätzlicher Busse ist aber Sache der Kommunen. Vor Ort gibt es teils Probleme, weil überhaupt keine weiteren Fahrzeuge samt Fahrer zur Verfügung stehen. Schreyer verweist in diesem Zusammenhang auf den Landesverband der Bayerischen Omnibusunternehmen, der Kommunen bei der Vermittlung von Verkehrsunternehmen unterstütze. Auch über die interne Internetplattform des Verkehrsministeriums sei eine Vermittlung möglich. Nach aktueller Abfrage seien dort über 400 freie Busse gelistet.