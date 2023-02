Warnstreik Freitag keine Passagierflüge am Münchner Flughafen Am Münchner Flughafen werden am Freitag wegen eines Warnstreiks alle regulären Passagierflüge abgesagt. Wie der Flughafen nach der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mitteilte, sollen von Freitag, 0.00 Uhr, bis Samstag, 1.00 Uhr, keine Passagierflugzeuge landen und abheben. Ausgenommen sind unter anderem die mehr als 50 angekündigten Privatflüge zu der am Freitag beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz.

dpa

Ein Transparent bei einem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Foto: Paul Zinken/Paul Zinken/dpa/Symbolbild

München.Von der Einstellung des Passagierbetriebs seien in München mehr als 700 Starts und Landungen und rund 90.000 Fluggäste betroffen, sagte ein Sprecher des Flughafens. Betroffenen Passagieren werde dringend empfohlen, sich bei ihrer jeweiligen Airline zu erkundigen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte für Freitag an mehreren deutschen Flughäfen zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. In München ist ein gemeinsamer Streik von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste geplant, wie Verdi Bayern am Mittwoch mitteilte. Ab 11.00 Uhr wollen sich die Streikenden demnach am Flughafen zu einer Demonstration versammeln.