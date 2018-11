Unwettergefahr Freitagmorgen verbreitet Glatteisgefahr Der Deutsche Wetterdienst warnt ab dem Vormittag vor erheblichem Glatteisregen. Betroffen sind weite Teile der Oberpfalz.

Mail an die Redaktion Am Freitagmorgen droht Glatteis. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Regensburg.Am Freitagmorgen ab 6 Uhr kann es in der Oberpfalz verbreitet zu erheblicher Glatteisbildung kommen. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst in einer Vorabinformation. Es wird erwartet, dass sich der von Westen heranziehende Regen am Vormittag verstärkt. Da in der Nacht und auch tagsüber Temperaturen unter dem Gefrierpunkt prognostiziert sind, kann es bis in den Samstag hinein zu teils starkem Glatteis kommen.

Von der Vorwarnung betroffen sind unter anderem die Landkreise Regensburg, Kelheim, Schwandorf, Cham und Neumarkt i. d. Opf. Mehr dazu auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes. (bw)

