Medizin Freiwillige nähen Schutzmasken Immer mehr schreiten selbst zur Tat. Sie wollen so andere Menschen vor einer Ansteckung bewahren.

Von Irena Güttel

Merken

Mail an die Redaktion Am Wochenende hatte das Münchner Kinderhaus Atemreich über die sozialen Medien Menschen gebeten, in der Corona-Krise Schutzmasken für sie zu nähen. In dem Kinderhaus leben 18 schwer kranke Kinder, die beatmet werden müssen. Die Masken sollen die kleinen Patienten schützen. Foto: Hoppe/dpa



München.Caroline Maier will helfen, und sie hat gerade Zeit. Seit einigen Tagen näht sie zusammen mit ihrer Mutter Schutzmasken aus drei Lagen fröhlich gemustertem Baumwollstoff. „Die werden jetzt per Päckchen nach München geschickt“, sagt die 27-Jährige. Eigentlich lebt sie in München, wohnt wegen der Corona-Krise aber gerade bei ihrer Familie in Baden-Württemberg. Am Wochenende hatte das Münchner Kinderhaus Atemreich über die sozialen Medien Menschen gebeten, in der Corona-Krise Schutzmasken für sie zu nähen. Innerhalb kurzer Zeit verbreitete sich der Aufruf - und an vielen Orten rattern jetzt die Nähmaschinen.

„Es ist überwältigend, was wir an Rückmeldungen bekommen“, sagt Felicitas Hanne, Geschäftsführerin des Kinderhauses. „Dieses Zeichen der Solidarität ist für meine Mitarbeiter so wichtig.“ Am Dienstag sollten die ersten Schutzmasken in dem Kinderhaus eintreffen. Dort leben 18 schwer kranke Kinder, die beatmet werden müssen. Das jüngste ist sechs Monate, das älteste 17 Jahre. Die selbstgenähten Masken nach einer Anleitung im Internet sollen in erster Linie die kleinen Patienten schützen. „Für uns selber ist das kein Schutz“, erläutert Hanne.

Trotzdem hält Anca Rath von der Abteilung für Krankenhaushygiene und Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg diese für sinnvoll. „Ein Mund-Nasenschutz kann einen gewissen Anteil an Tröpfchen, die beim Sprechen oder Husten abgesondert werden, abfangen und somit das Risiko einer Übertragung auf andere Personen oder einer Umfeldkontamination sicherlich senken“, sagt die Ärztin. „Zu betonen ist, dass diese nicht die Anforderungen für den Einsatz im medizinischen Sektor erfüllen.“

Schrumpfende Vorräte



Und Schutz bieten diese auch nur für eine bestimmte Zeit. Nach zwei bis drei Stunden müssten die Baumwoll-Masken ausgetauscht werden, sagt eine Sprecherin der Kinderklinik Dritter Orden in München. Auch diese hat einen Aufruf im Internet für selbstgenähte Schutzmasken gestartet. Dadurch sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Logistik oder Reinigung andere vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 schützen. „Ihre Verwendung basiert auf der Annahme, dass jeder und jede potenziell ansteckend sein könnte“, begründet die Sprecherin. Gleichzeitig kann das Krankenhaus seine schrumpfenden Vorräte an zertifizierten Schutzmasken für Mediziner und Pflegepersonal reservieren.

In Bayern schulen einige Krankenhäuser nach Angaben der Bayerischen Krankenhausgesellschaft ihre Verwaltungsangestellten aus diesem Grund bereits darin, Schutzmasken zu nähen. In einer ganze Reihe von Kliniken wird die Schutzausrüstung inzwischen knapp. Die Landesregierung will deshalb 800 000 Schutzmasken an Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen verteilen lassen.

Außerdem hat Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) Vliesstoff von Unternehmen für Nähereien in Behindertenwerkstätten und Gefängnissen organisiert. Kommunen und Landkreise sollen diesen an freiwillige Näherinnen und Näher weitergeben. Dank der Vlies-Einlage schützen die Masken nach Angaben des Ministeriums auch die Trägerinnen und Träger vor Viren. Demnächst sollen diese deshalb eine Zertifizierung bekommen.

Bei Markus Wegerich steht diese Tage das Telefon kaum still. Eigentlich produziert seine Firma Matratzen für Wohnmobile und Pflegebetten. Als Verpackung verwendet sie einen speziellen Vlies, der rollenweise in dem Unternehmen herumliegt. „Auch OP-Masken bestehen daraus“, sagt Wegerich. Also hat Wegerich eine OP-Maske aufgeschnitten, sich diese genau angeschaut und zusammen mit einem Pflegedienst nach diesem Vorbild eine Schutzmaske entwickelt. Diese habe zwar keine Zertifizierung, sei aber trotzdem begehrt. „Wir haben Bestellungen für mehrere Zigtausend vorliegen“, sagt er. Inzwischen stehe er vor der schwierigen Frage, wer bekommt zuerst, der Pflegedienst oder das Gefängnis?

Virologe: „Höflichkeitsgeste“



Eine Maske in der Öffentlichkeit zu tragen sei auch eine Geste, sagte der Berliner Virologe Christian Drosten in seinem NDR-Podcast am Montag. Denn man könne andere Menschen schon mit dem neuartigen Virus anstecken, bevor man selbst Krankheitssymptome spüre. Dadurch zeige man, dass man sich dieser Gefahr bewusst sei. „Also ist es eben die Höflichkeitsgeste, jetzt zusätzlich eine Maske zu tragen.“

Wie einfach das jeder umsetzen kann, haben Ärzte im oberfränkischen Bad Steben vergangene Woche gezeigt: aus Papier von Küchenrollen, Gummibändern und einem Tacker fertigten sie in kurzer Zeit eine Maske fürs Gesicht. 15 bis 20 Minuten soll diese halten - also zumindest für den Gang in den Supermarkt.

Hier geht es zu unserer Sonderseite „Corona“: