Oberpfalz mit der Familie erkunden Freizeittipps im Video: Wohin noch in den Sommerferien? von Johannes Hirschlach

Merken

Mail an die Redaktion Mit dem Wakeboard über den See: eine mögliche Beschäftigung an heißen Tagen. Foto: Tim Hanke-Zilles

Regensburg, Stadt.Die Sommerferien halten noch einige Tage bereit – Tage, die mit Aktivitäten gefüllt werden wollen. Wir haben sechs Ausflugsziele in der Oberpfalz mit einem Kamerateam unter die Lupe genommen.

Die Region bietet viele spannende Orte, die einen Besuch wert sind. Ob zum Abkühlen, für Action, zur Erholung – oder nur mal zwischendurch: Mit diesen Ideen darf der Sommer noch etwas länger währen.

Wandern und Rodeln am Hohenbogen

Der Hohenbogen im Landkreis Cham bietet Naturfreunden eine fantastische Aussicht, Freizeitsportlern einige spannende Aktivitäten, Geschichtsinteressierten einen besonderen Ort und Kindern ein flottes Fortbewegungsmittel.







Auf Irrwegen im Maislabyrinth in Regensburg

Im Süden Regensburgs hat der Betreiber der „Beerenmeile“ erneut seinen bekannten Irrgarten in ein Maisfeld geschnitten. Wer es hineinschafft, muss Rätsel lösen — und natürlich wieder den Ausgang finden.







Ein Naturwunder unter der Erde bestaunen

Die König-Otto-Tropfsteinhöhle bei Velburg im Landkreis Neumarkt zählt zu den größten Schauhöhlen Deutschlands. Über Jahrmillionen entstanden hier faszinierende Gebilde aus Kalk. Hier gibt es viel über die Natur zu lernen.







Vogelrettern in Regenstauf über die Schulter schauen

Ehrenamtliche Helfer kümmern sich in der LBV-Vogelstation in Regenstauf, Landkreis Regensburg, um verletzte und hilfsbedürftige Vögel. Uhus, Falken, Störche, Spatzen: Alle bekommen sie hier eine zweite Lebens-Chance. Bei einem Rundgang über das Gelände können Besucher mehr über die Arbeit der Helfer erfahren – und verstohlene Blicke in die „Krankenzimmer“ der Tiere werfen.







Mit dem Wakeboard über den Steinberger See brettern

Wakeboarden hat Ähnlichkeit zum Wasserskifahren, allerdings stehen die Sportler hier auf nur einem Brett. Die actionreiche Wasseraktivität können Neugierige auf einer speziellen Anlage am Steinberger See im Landkreis Schwandorf erleben.







Minigolfen mitten in Regensburgs Altstadt

Am Neupfarrplatz in Regensburg laden noch bis 28. August mobile Minigolf-Bahnen auf eine kleine Partie Spielspaß ein. Die kostenlose Attraktion der „Faszination Altstadt“ soll das Stadtleben in der Domstadt bereichern.