Jackpot Freunde gewinnen rund 3,4 Millionen Euro im Lotto

Zwei Männer in Schwaben haben rund 3,4 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Die Spielgemeinschaft knackte im Spiel 77 bei der Ziehung am 22. Oktober den Jackpot. Als einzige Spieler bundesweit hatten die Freunde mit der siebenstelligen Gewinnzahl teilgenommen, teilte Lotto Bayern am Donnerstag mit.

dpa