Frühjahrskur Freyungerin nimmt über 50 Kilo ab - und hilft nun anderen als Fitnesstrainerin von Sandra Hiendl

Ein Leben ohne Sport könnte sie sich nicht mehr vorstellen. Mittlerweile hat die zweifache Mutter ihr Hobby zum Beruf gemacht.

Freyung, Stadt.Julia Michal weiß, wie erfolgreiches Abnehmen geht: Sie selbst hat mehr als 50 Kilo verloren und hilft heute anderen, das Gleiche zu schaffen.

Wenn man Julia Michal heute sieht, kann man sich kaum vorstellen, dass es Zeiten gab, in denen sie kaum die 80 Meter bis zur nächsten Bushaltestelle schaffte ohne außer Puste zu geraten. Heute bewältigt die zweifache Mutter einen Halbmarathon und könnte sich ein Leben ohne Sport nicht mehr vorstellen. „Im Grunde hat mir mein Hund das Leben gerettet“, gesteht die 37-Jährige mit einem Schmunzeln und fügt hinzu: „Ich wusste, dass ich es nur mit einem Hund schaffen könnte, mich auf Dauer mehr zu bewegen, weil ich mit ihm ja gezwungen bin, täglich rauszugehen.“







„Das A und O ist der Wille“

2011 schaffte es die Freyungerin, innerhalb von zwei Jahren dank ihres eisernen Willens und ihres Labrador-Mischlings 50 Kilo abzunehmen. „Neben der täglichen Bewegung, die ich stetig ausgeweitet habe, bin ich vor allem auf Vollkorn umgestiegen und habe von meinen geliebten Weißmehlsemmeln nur noch wenig gegessen. Dennoch hatte ich an Weihnachten einen Rückfall, aber im Nachhinein weiß ich, dass auch das dazu gehört. Das A und O ist der Wille, auf Dauer abzunehmen und sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen. Auch mir passiert es heute noch, dass ich abends beim Fernsehen bei Schokolade mal nicht nein sagen kann und dann wird die Portion auch einmal größer.“

Was ihr dann hilft: Das Führen eines Tagebuches. „Noch heute schreibe ich alles auf, was ich esse. Das halte ich für enorm wichtig und rate es auch immer allen meinen Kundinnen in meinen Abnehmkursen, denn nur so hat man definitiv einen Überblick, was man genau zu sich nimmt und muss so ehrlich sich selbst gegenüber sein, eben auch die Schokolade aufzuschreiben. Und man fällt weniger schnell in alte Gewohnheiten zurück“, erklärt sie.

Realistische Ziele

Apropos Abnehmkurse: Julia Michal wollte sich nach ihrem Abnehmerfolg auch beruflich dem gesunden Lebensstil verschreiben und ließ sich zur Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin ausbilden. Heute hilft sie neben ihrer Arbeit als Postbotin in einem eigenen Studio vielen Abnehmwilligen auf dem Weg zum Wunschgewicht. „Wichtig ist, dass sich jeder vorab über seine Ziele klar wird. Ich hatte früher zum Beispiel Kleidergröße 54/56, heute trage ich 42/44 und bin zufrieden. In Kleidergröße 36 werde ich trotz allen Sports nie passen, muss ich aber auch gar nicht. Das wäre eine falsche Zielfindung. Aber auch das musste ich erst einmal lernen.“

Es sei für viele Abnehmwillige manchmal gar nicht so einfach, sich realistische Ziele zu setzen, weiß die Ernährungsberaterin. Denn gerade in Sozialen Medien werde gerne das Bild von sehr schlanken Frauen als Schönheitsideal präsentiert. „Davon halte ich wenig, denn so wie jeder Mensch für sich den richtigen Weg finden muss, um sein Wohlfühlgewicht zu erreichen, so muss er auch wissen, wo genau dieses liegt.“